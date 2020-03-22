В оперштабе отреагировали на информацию о введении жесткого карантина в Москве

Москва в ближайшее время не будет закрыта на жесткий карантин. Об этом заявили в оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции, возглавляемом вице-премьером Татьяной Голиковой.

«Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны», - подчеркнули в штабе.

С 16 марта мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. Согласно указу, с 21 марта все государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 12 апреля. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе, а в помещениях число участников ограничено до 50. Временный запрет будет действовать до 10 апреля. С 21 марта до особого распоряжения будут закрыты и фитнес-центры, аквапарки и бассейны в Москве.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что столичные власти обсуждают план полного закрытия города на карантин, ограничения работы метро и въезда в столицу с 20 марта в случае, если число заболевших вырастет. В Кремле эту информацию также опровергли.

В последнее время на фоне ситуации с коронавирусом в социальных сетях появляется множество фейковых сообщений и вбросов. Например, о том, что вертолеты будут распылять над городом средство для дезинфекции. Многие публикации содержат ложную информацию про дефицит товаров, из-за чего образуется паника и ажиотаж.

В Москве даже был создан специальный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Одной из его задач является работа с фейковыми новостями, размещаемыми в соцсетях и мессенджерах.