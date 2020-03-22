Мойдодыр, удаленка и стройка по-китайски: как Россия защищается от COVID-19

Российским ученым на этой неделе удалось полностью расшифровать геном короновируса. Теперь врага знают в лицо: в 100 тысяч раз меньше миллиметра, плотная оболочка, вокруг отростки - так называемая корона, которой он цепляется за здоровые клетки. Увидеть COVID-19 было очень важно. Это дает возможность быстрее создать эффективную вакцину. Вся информация по последним разработкам стекается в координационный центр.

Минздрав открыл для пациентов горячую линию: врачи отвечают на любые вопросы, а больничный можно получить, не выходя из дома. На короновирус обследуют всех, кто прилетает из-за границы. Но если есть сомнения, сдать тест может каждый желающий. За неделю тест-системы, разработанные нашими учеными, запросили уже 13 стран.

Анализ на короновирус занимает всего две минуты. А результата нужно ждать три дня. Все пробы изучают в новосибирском институте эпидемиологии.

«У нас действительно достаточно и пробирок, и средств. Все нормально», - уверяет врач-эпидемиолог поликлиники №114 Приморского района Санкт-Петербурга Наталья Нехца.

Границу в нашей стране уже закрыли - даже с Белоруссией. В МИДе сообщили: иностранцам пока не будут выдавать российские визы. Все рейсы из Европы отменены. Прилететь в Москву могут только дипломаты. Но даже их ждет проверка прямо в здании аэропорта. Если тест покажет, что коронавирус есть и пациента госпитализируют, к нему придут следователи. Но пугаться этого не стоит.

«Эти следователи помогают больному восстановить всю цепочку его контактов за последние две недели: куда ходил, с кем общался, были ли у него деловые контакты, посещал ли он торговые центры», - объясняет заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Используя эти данные, врачи составляют анкету, выясняют фамилии всех, кто находится в зоне риска. Сейчас таких шесть тысяч. Их обследуют и для каждого - даже если вирус не выявлен - вводят двухнедельный карантин.

Коронавирус сейчас есть во всех европейских странах. В России, по сравнению с ЕС, ситуация благоприятная: более 300 зараженных и уже восемь - выздоровели. Большинство пациентов лечатся в госпитале в Коммунарке. Все - в общем отеделении. Еще один центр сейчас возводят в новой Москве. Он рассчитан на 500 мест. Открытие запланировано уже через месяц.

«Лечебные корпуса, у нас их семь штук. Здесь будут проходить лечение заболевшие люди, которые будут в нормальном состоянии. Рядом возводится блок "Б", реанимационное отделение на 250 мест», - говорит заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В Москве людей от коронавируса стараются оградить со всех сторон. Школы и вузы - на карантине. Закрыты театры, бассейны, финтнес-центры и аквапарки. Все массовые мероприятия под запретом. Концерты, если и играют, то в пустых залах - для онлайн-аудитории. Всем приходится привыкать к новой реальности: без путешествий и развлечений. В кафе сходить можно, но и там теперь особые правила: не больше 50 человек в зале, расстояние от стула до стула - не менее полутора метров. Помещение постоянно дезинфицируют, а официант в маске - это реальность как минимум ближайших трех недель.

В этой ситуации, конечно, очень много зависит от нас самих: от того, как каждый следит за своим здоровьем, гигиеной, всерьез ли относится к профилактике болезни.

«Этот известный русский "авось" абсолютно непригоден. Его нужно отложить в сторонку. Проявить максимальную ответственность и дисциплинированность», - заявил президент России Владимир Путин во время своего визита в Крым.

Он уже не раз повторял эту мысль, что нужно помогать друг другу, особенно пожилым людям, ведь именно они находятся в зоне риска.

«Чтобы у нас не было так, как там происходит, где ситуация неблагоприятная, нужно упреждающе начинать работать. В этой связи, конечно, работа с людьми старшего поколения крайне важна. У кого-то есть возможность воспользоваться услугами близких, родственников, знакомых, друзей, а у кого-то такой возможности нет», - сказал Владимир Путин.

Волонтеры уже оказывают помощь: покупают старикам продукты и лекарства, чтобы те лишний раз не выходили на улицу.

Транспорт - автобусы, трамваи, даже такси - водители дезинфицируют перед каждым рейсом. Все, кто может, самоизолируются и переходят на удаленку. Многие работодатели идут навстречу: не выходя из дома, даже проводят собеседования.

Теперь все, кто по вине коронавируса заперт в четырех стенах, действительно, интернет-зависимы. И что важно: провайдеры не отключают связь за долги, вузы выкладывают в сеть свои образовательные программы, онлайн-кинотеатры открывают свободный доступ к фильмам.

Сейчас многие работают себе в убыток. И в правительстве это понимают. 300 миллиардов рублей из резервного фонда направят на поддержку таких компаний. Но в ответ от работодателя требуют конкретных гарантий - у того, кто уволит сотрудника во время карантина, будут проблемы.

«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой, решить свои текущие проблемы за счет коронавируса и начать сокращение персонала, такие предприятия будет проверять трудовая инспекция, федеральная налоговая служба и прокуратура», - заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр призвал и не расхватывать крупы, соль и сахар с полок магазинов. Дефицита не будет и супермаркеты на карантин не закроют. Продуктов достаточно, а нехватку медицинских масок восполнят срочники и студенты.

«Мы нормально отнеслись. Если стране надо, надо это выполнить. Скорость увеличиваем, сейчас пока три тысячи в день, но планируем выйти до десяти тысяч», - говорит технологи швейного производства Светлана Утяшева.

На московском заводе, где делают антисептики, почти вдвое увеличили объем производства. Сейчас наши главные защитники - это элементарная гигиена и дисциплина.

А самые дисциплинированные люди, конечно, в армии. И потому там коронавирусом не заразился никто. Казармы, технику, даже самолеты каждый день дезинфицируют. Солдатам и офицерам дают витамины.

«Создан запас медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. Прекращено командирование военных делегаций за рубеж и прием иностранных представителей. Все руководство Минобороны и Генштаба сдали тесты на коронавирус. К счастью, все тесты показали отрицательный результат», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Теперь и мировые звезды показывают, как правильно мыть руки. Челлендж wash your hands шагает по планете. Русифицированный вариант называется «Мойдодыр». Жуков, Деревянко, Шуфутинский и Стычкин своим примером доказывают: от каждого из нас действительно многое зависит.