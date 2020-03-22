«Один из самых активных субъектов в РФ»: Лавров о значимости Татарстана

Республика Татарстан является одним из наиболее активных субъектов РФ в том, что касается участие в международных и внешнеэкономических связях регионов России. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что республика также и самостоятельно активно продвигает свое присутствие за рубежом.

«Республика имеет разветвленные связи, прежде всего с партнерами из стран СНГ: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан - практически все другие Республики бывшего Советского Союза, которые входят в СНГ; имеет очень тесные контакты с компаниями из США, Европы, других регионов», - сказал Лавров в эфире телеканала «Татарстан – Новый век».

Вместе с тем, глава МИД РФ добавил, что в течение последние лет Республика три раза становилась лауреатом первой премии в том, что касается создания благоприятных инвестиционных возможностей для иностранных вкладчиков капитала.

«В прошлом году она заняла второе место, но до этого три года была лидером, и я уверен, лидерские амбиции у Татарстана сохранялись и еще не раз проявятся», - добавил Лавров.

Министр также отметил, что Татарстан является одним из наиболее продвинутых субъектов Федерации, который имеет вкус и умение в том, что касается работы на внешних рынках, а также - в создании условий для того, чтобы инвестиции приходили в Республику.