Под толщей воды: кадры глубоководных погружений водолазов на экспедиции РГО

Специалисты Русского Географического Общества проводят исследования на глубинах Голубого озера в Кабардино-Балкарии. Они проверяют, как воздействуют на человека глубоководные погружения.

Водолазы спускаются на 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 и 100 метров под наблюдением врачей, которые делают замеры их давления, обследуют сердце и работу дыхательной системы до и после погружения.

Для участия в исследованиях в республику прибыли 50 специалистов ЦПИ РГО и Военно-Медицинской академии имени Сергея Кирова. Помимо выполнения основной цели специалисты набираются опыта в погружениях и изучении глубины с помощью специального аппарата и робота. Техника совершает многократные погружения, исследуя как возможности оборудования, так и сам водоем.

Открытый период экспедиции проходит с 17 по 23 марта и включает работу с оборудованного берега в незамерзающем карстовом озере.