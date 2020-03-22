«Насилуют»: буйная пассажирка набросилась на водителя такси в Тюмени

В Тюмени пассажирка такси напала на водителя. Видео инцидента появилось в Сети.

На кадрах видно, как женщина, которая предположительно находящаяся в нетрезвом состоянии, отказывается выходить из машины, после чего начинает бить водителя по лицу и голове.

Увидев прохожих, пассажирка начала кричать, что ее якобы пытаются изнасиловать. Даже после выхода из автомобиля, девушка продолжила бить водителя через открытое окно.