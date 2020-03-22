Лавров объяснил значимость российских субъектов на мировой арене

Россия в настоящее время «прирастает» в своей активности в ряде сфер, включая политику и экономику, а также территориально. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В эфире телеканала «Татарстан - Новый век» министр отметил, что сейчас происходит в отношениях России с КНР - это связи, которые стимулируются по линии субъектов РФ и китайских провинций. Речь идет о товарообороте и инвестиционной активности.

Что же касается отношений России с Татарстаном, то здесь происходит аналогичное укрепление позиций.

«Когда Татарстан, другие наши регионы продвигают свою продукцию за рубеж, когда они привлекают высокие технологии для инвестиций внутри России, когда они осуществляют гуманитарные акции, – все это работает на укрепление, во-первых, экономического потенциала страны, во-вторых, на укрепление ее объективного образа в мировом общественном мнении», - подчеркнул Лавров.

В связи с этим, добавил министр, трудно переоценить значение этой работы.