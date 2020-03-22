Сильнейшее за 140 лет: последствия мощного землетрясения в Хорватии показали на видео

Землетрясение в воскресенье в Загребе стало сильнейшим за 140 лет, заявил премьер Хорватии Андрей Пленкович.

По информации службы гражданской защиты, землетрясение, сила которого достигла 5,3 балла по шкале Рихтера, произошло в 08.43 по московскому времени. Эпицентр находился в семи километрах севернее столицы Хорватии на глубине 10 километров. Потом произошло несколько толчков меньшей силы. Служба скорой помощи сообщила об одной жертве - подростке 15-ти лет, на которого упала часть фасада, потом врачи уточнили, что он находится в реанимации в критическом состоянии.

Мэр города Милан Бандич рассказал, что оценок материального ущерба пока нет.

«Землетрясение было силой около 5,5 баллов по шкале Рихтера, значит - самое сильное в последние 140 лет», - приводит слова Пленковича РИА Новости со ссылкой на портал Index.

Премьер указал, что экстренные службы и армия приступили к устранению последствий.