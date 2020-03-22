В РПЦ утвердили особые молитвы для борьбы с COVID-19

С воскресенья во всех храмах Русской православной церкви из-за угрозы коронавируса на службах будут произноситься особые молитвенные прошения, их текст был утвержден патриархом Кириллом. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

«По благословению его святейшества прошения будут возноситься за божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви», - говорится на сайте.

Отмечается, что 22 марта, в неделю третью Великого поста, утвержденные молитвы первый раз будут прочитаны за патриаршим богослужением.

Ранее синод РПЦ утвердил санитарные меры по профилактике распространения коронавируса. Например, во время литургии после каждого причастника ложечка должна обтираться пропитанным спиртом платом. Последующую «запивку» следует давать каждому причастнику в одноразовой посуде. В храмах также рекомендовано воздерживаться от целования рук и чаши.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавирусом пандемией. По последней информации, в мире заражены уже более 234 тысячи человек, скончались более 10 тысяч людей.