Девять Ил-76 и более 100 специалистов: как российский отряд по борьбе с коронавирусом встретили в Италии

Авиационная группировка, которая включает девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, вылетела в Италию. Она была создана в соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу для помощи в борьбе с коронавирусом.

В течение минувшей ночи Ил-76 совместно с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Также в Италию вылетела группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии. Все они имеют значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. Специалисты оснащены современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

На авиабазе российских специалистов встретила высокопоставленная итальянская делегация. Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и начальник генерального штаба вооруженных сил Энцо Вичерелли поблагодарили РФ за оказываемую помощь.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.