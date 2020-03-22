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«Самый быстрый и большой»: американские СМИ о российском бомбардировщике Ту-160

Александра Арсентьева
12:22 22.03.2020
Обозреватель материала отмечает, что у самолета колоссальная грузоподъемность, и он способен нести «ошеломляющее» количество обычного или ядерного вооружения.
«Самый быстрый и большой»: американские СМИ о российском бомбардировщике Ту-160
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Обозреватель одного из американских СМИ посвятил материал российскому стратегическому Ту-160. В своей публикации он отметил, что данный самолет является самым быстрым и большим бомбардировщиком из когда-либо построенных.

«Самый тяжелый бомбардировщик, когда-либо построенный», - добавил обозреватель издания The National Interest.

Автор публикации восхитился также колоссальной грузоподъемностью самолета и отметил, что бомбардировщик способен нести «ошеломляющее» количество обычного или ядерного вооружения.

Конструкция с крыльями переменной стреловидности  дает самолету определенные достоинства. Например, во время полета на небольших скоростях прямое крыло обеспечивает большую подъемную силу, а стекловидное крыло на высоких скоростях дает лучшую аэродинамику.

Самолет Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. Он предназначен для поражения обычным и ядерным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. После модернизации ракетоносца в значительной степени увеличилась общая эффективность самолета, а дальность полета выросла на тысячу километров. В 2021 году в рамках действующего контракта начнется передача в войска модернизированных Ту-160М.

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