В Минобороны РФ рассказали о выдающихся специалистах в составе группы вирусологов

Группа специалистов в области эпидемиологии и вирусологи, которая насчитывает около 100 человек и будет направлена в Италию, действует под руководством генерал-майора Сергея Кикотя. Он является ведущим разработчиком и специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки, сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что Кикоть выполнял задачи по организации работ в сложных эпидемиологических условиях вспышек Сибирской язвенной болезни, ликвидации последствий паводков.

Также среди российских специалистов подполковник Геннадий Еремин, который является ведущим ученым научно-исследовательского центра и кандидатом медицинских наук.

«Эксперт в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий. Имеет опыт борьбы с такими опаснейшими заболеваниями, как Африканская чума свиней и ящур», - сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, в состав группы также входит подполковник Вячеслав Кулиш - специалист в сфере разработки средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Он был задействован в разработке вакцин против лихорадки Эбола и противочумных препаратов.

В работе также примет участие подполковник медицинской службы Александр Юманов, доцент Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, кандидат медицинских наук и ведущий ученый-эпидемиолог полковник медицинской службы Алексей Смирнов, который также является кандидатом медицинских наук. Российские специалисты обеспечены необходимым современным оборудованием, спецтехникой и медицинскими препаратами.

На военном аэродроме Чкаловский в Московской области сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. В течение прошедшей ночи они вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.