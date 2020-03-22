В Башкирии два ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа

В частной бане по улице Новая в башкирском селе Мраково Кугарчинского района произошло воспламенение газо-воздушной смеси от газовой горелки. Инцидент произошел в 18.23 по местному времени (16.23 по Москве).

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Пострадали трое человек.

«Погибших нет. В лечебное учреждение госпитализировано три человека, в том числе два ребенка», - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Как отметили в экстренном ведомстве, пожар после взрыва потушили соседи до прибытия пожарного расчета.