В Башкирии два ребенка и взрослый пострадали при взрыве газа
Инцидент произошел в селе Мраково Кугарчинского района при взрыве газо-воздушной смеси в частной бане.
© Фото: ГУ МЧС по Башкирии
В частной бане по улице Новая в башкирском селе Мраково Кугарчинского района произошло воспламенение газо-воздушной смеси от газовой горелки. Инцидент произошел в 18.23 по местному времени (16.23 по Москве).
Пострадали трое человек.
«Погибших нет. В лечебное учреждение госпитализировано три человека, в том числе два ребенка», - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Как отметили в экстренном ведомстве, пожар после взрыва потушили соседи до прибытия пожарного расчета.