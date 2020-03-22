Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В российских магазинах можно будет «расплачиваться лицом»

Александра Арсентьева
11:48 22.03.2020
Новые технологии помогут снизить время обслуживания покупателя с 20 до пяти секунд.
В российских магазинах можно будет «расплачиваться лицом»
© Фото: Oleksiy Maksymenko, imageBROKER.com, Globallookpress

Во время пандемии коронавируса лучше избегать прикосновений к купюрам, поэтому в российских магазинах начали проводить тестирование  новой системы оплаты. Теперь покупатели теперь расплачиваться с помощью сканирования лица.

«Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать “пластик“, деньги или телефон», - цитирует газета «Известия» руководителя Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольги Алексюк.

Кредитная организация пока только проводит переговоры с магазинами, чтобы внедрить технологию. В магазинах «Лента» уже тестируется новая система оплаты. Ей могут воспользоваться клиенты банка ВТБ, в качестве оператора системы выступил «Ростелеком». Полностью внедрить биометрическую систему планируют уже в середине этого года.

Новые технологии помогут снизить время обслуживания покупателя с 20 до пяти секунд. Внедрение системы, кроме магазинов, обсуждают с владельцами вендинга, РЖД и сотрудниками метро.

«Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, pin-код», - отметили в «Ростелекоме».

Оплата с помощью сканирования лица может заработать и при онлайн-покупках. Необходимо будет посмотреть в камеру телефона и произнести определенный набор цифр. Данные кредитки вводить не придется. Эксперты отмечают, что коронавирус может оказать влияние на то, как быстро появится бесконтактная оплата. Многие жители страны боятся, что инфекция передается через купюры.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата22.03.2020, 11:42
Подготовка Ил-76 ВКС РФ для вылета в Италию: кадры с аэродрома Чкаловский
Дата22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:32 В стране и мире
Опасные области: что происходит в районе Курской магнитной аномалии
12:22 В стране и мире
«Самый быстрый и большой»: американские СМИ о российском бомбардировщике Ту-160
12:14 В стране и мире
Видео
В Минобороны РФ рассказали о выдающихся специалистах в составе группы вирусологов
12:06 Армия
Ликвидировали африканскую чуму и сибирскую язву: МО РФ о направляемых в Италию вирусологах
11:48 В стране и мире
В российских магазинах можно будет «расплачиваться лицом»
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Назван средний инкубационный период COVID-2019
Видео
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.