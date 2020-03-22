В российских магазинах можно будет «расплачиваться лицом»

Во время пандемии коронавируса лучше избегать прикосновений к купюрам, поэтому в российских магазинах начали проводить тестирование новой системы оплаты. Теперь покупатели теперь расплачиваться с помощью сканирования лица.

«Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать “пластик“, деньги или телефон», - цитирует газета «Известия» руководителя Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса Промсвязьбанка Ольги Алексюк.

Кредитная организация пока только проводит переговоры с магазинами, чтобы внедрить технологию. В магазинах «Лента» уже тестируется новая система оплаты. Ей могут воспользоваться клиенты банка ВТБ, в качестве оператора системы выступил «Ростелеком». Полностью внедрить биометрическую систему планируют уже в середине этого года.

Новые технологии помогут снизить время обслуживания покупателя с 20 до пяти секунд. Внедрение системы, кроме магазинов, обсуждают с владельцами вендинга, РЖД и сотрудниками метро.

«Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, pin-код», - отметили в «Ростелекоме».

Оплата с помощью сканирования лица может заработать и при онлайн-покупках. Необходимо будет посмотреть в камеру телефона и произнести определенный набор цифр. Данные кредитки вводить не придется. Эксперты отмечают, что коронавирус может оказать влияние на то, как быстро появится бесконтактная оплата. Многие жители страны боятся, что инфекция передается через купюры.