Минобороны РФ: восемь медицинских бригад готовы к переброске в Италию

В соответствии с указанием Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу создана группировка сил и средств Минобороны России для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.

На военном аэродроме «Чкаловский» сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС России в Итальянскую Республику восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом.

Также к вылету готова группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.