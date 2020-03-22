НАК: в Башкирии нейтрализовали злоумышленника, планировавшего совершить теракт

В Башкирии нейтрализован бандит, который планировал совершить теракт. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) в воскресенье, 22 марта.

Сообщается, что в субботу, 21 марта, около 17 часов на автодороге в пригороде Уфы правоохранители попытались остановить легковой автомобиль, где находился вооруженный бандит. На требование сдаться и сложить оружие, злоумышленник открыл огонь.

«В результате последовавшего боеконтакта преступник был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены пистолет и готовое к применению самодельное взрывное устройство», - уточнили в НАК.

Пострадавших в результате спецоперации нет.