Опасные области: что происходит в районе Курской магнитной аномалии

Несмотря на развитие современных технологий, самым верным способом определения сторон света остается простой компас. С ним можно не бояться заблудиться темной ночью, в тумане и даже под землей. Сбить его обычно сложно, только если поднести вплотную магнит. Однако в нашей стране есть место, где этот надежный прибор подводит. Это Курская магнитная аномалия. Она захватывает обширную территорию Курской, Белгородской, Орловской областей. Напряженность магнитного поля в аномальной зоне втрое превышает напряженность стандартного магнитного поля планеты.

В конце XIX века, когда геологи связали необычное поведение приборов в Курской губернии с большими запасами железной руды, здесь началась настоящая железорудная лихорадка. Одни помещики спешно продавали свои земли, другие скупали. Железо в те времена ценилось наравне с драгоценными металлами, потому что использовалось везде: от оружия до скальпеля. Однако пробурив первые скважины, железа никто не обнаружил. И на время о курской аномалии забыли, правда пока к власти не пришел Владимир Ленин. Молодой советской республике требовались деньги. Стали искать варианты, и тогда ученые вспомнили об огромной теории с запасами железной руды под Курском. Бурение скважин возобновили, залежи оказались на большой глубине.

В конце 80-х годов специалисты Курского медицинского университета обратили внимание на тревожную статистику: число пациентов с различными инфекционными заболеваниями в этом регионе в несколько раз было выше, чем в целом по стране.

«Мы регистрируем повышение уровня магнитного поля, которое в четыре - пять раз может превышать фоновое магнитное поле в других регионах, где нет магнитных аномалий. У человека возникает срыв адаптационных возможностей и возможно развитие патологических процессов, которые протекают, скажем так, тяжелее чем у людей, проживающих в условиях фоновых значений магнитного поля Земли» - объясняет доктор медицинских наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Курского ГМУ Павел Калуцкий.

Но если магнитная аномалия отбирает у людей силы для борьбы с болезнями, то жизнь микробов, наоборот, поддерживает. Они часто даже приобретают устойчивость к лекарственным препаратам.

Где еще на Земле есть подобные аномалии? Что еще странного происходит в этих зонах? На какой риск идут летчики, пролетая над аномалией? И почему в близлежащих областях мужчинам опасно изменять своим женам? Смотрите «Скрытые угрозы» в понедельник, 23 марта, в 19.40 на телеканале «Звезда».