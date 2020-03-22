Опубликовано видео с места крупного ДТП с автобусами под Тамбовом

В Тамбовской области два автобуса попали в аварию. МЧС России опубликовало видео с места ДТП. На кадрах видно, что в кювете лежит перевернутый на крышу автобус.

Происшествие случилось в Жердевском районе на 556 километре трассы Р-22 Москва-Волгоград.

«При попутном движении два пассажирских автобуса разъехались по обочинам в результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет», - рассказала «Звезде» начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Алена Миронова.

Как рассказали в МВД по Тамбовской области, при аварии три человека погибли, 15 человек пострадали.