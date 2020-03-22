«Из зимы - в лето»: синоптик рассказал о погоде на следующей неделе

С четверга будущей недели воздух в Москве прогреется до +15 градусов. Об этом сообщил «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Днем температура сегодня будет подниматься выше нулевой отметки. Такая же погода ожидается и в начале недели, в частности в понедельник», - рассказал он.

По словам Вильфанда, среда будет переходным днем, когда температура будет устанавливаться на температурных значениях 0... -5 градусов. Днем столбики термометров покажут +5... +7 градусов. С четверга начнет устанавливаться теплая погода, воздух прогреется до +10... + 12 градусов, к концу недели температура поднимется до +15 градусов.

«Ночи по-прежнему будут холодными, температура опустится до нулевых значений, а днем воздух прогреется до +12... +15 градусов», - отметил синоптик.

Вильфанд добавил, что такая амплитуда характерна для летнего периода.

«Переходим из зимы в некоторые позиции, которые связаны с летом. Конечно же, температура не летняя, а вот изменения в течение суток будут здорово ощущаться», - сказал он.

На следующей неделе осадки не выпадут, будет наблюдаться небольшая облачность.