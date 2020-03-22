Шойгу провел переговоры с министром обороны Италии об организации помощи от России в борьбе с коронавирусом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини поздно вечером 21 марта провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией.

Незадолго до этого глава военного ведомства России получил указание от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина доставить в Республику самолетами ВКС восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, а также соответствующую технику.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

Также Лоренцо Гуэрини выразил благодарность России за оперативную помощь, оказываемую по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте в борьбе с пандемией коронавируса.