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Потенциально опасный астероид, летящий к Земле, показали на видео

Анна Берестовая
00:21 22.03.2020
Космическое тело считается потенциально опасным, но вероятность его падения на Землю крайне мала.
© Видео: Space.com © Фото: pixabay.com

Большой астероид, который по прогнозам ученых должен пролететь мимо нашей планеты в следующем месяце, показали на видео. Астероид 52768 (1998 OR2), исходя из расчетов, приблизится к Земле 29 апреля.

Космическое тело было дистанционно заснято с помощью роботизированного устройства «Elana», использующегося в проекте «Virtual Telescope Project». Этот проект позволяет наблюдать в онлайн-режиме за картинкой с реальных технологических инструментов, занимающихся съемкой космоса. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Астероид был определен агентством NASA как «потенциально опасный». Такая характеристика связана с тем, что траектория его полета пересекает орбиту Земли. В действительности же минимальное расстояние, на которое приблизится 1998 OR2 к планете, по данным астрофизиков составляет 6,29 миллионов километров или 16 расстояний до Луны. Вероятность падения космического тела на поверхность Земли крайне мала.

Следующее приближение астероида к нашей планете должно произойти 18 мая 2031 года. Расстояние, на которое он подойдет по прогнозам составляет 19 млн километров. В 2048 и 2062 годах он будет возвращаться по еще более далекой траектории. Зато 16 апреля 2079 года астероид еще сильнее, чем в следующем месяце, сблизится с Землей.

NASA обнаружило космическое тело 1998 OR2 диаметром от 1,8 до 4,1 километра в 1998 году и определило, что оно имеет достаточно крупный размер, чтобы вызвать катастрофические последствия при падении. Астероид примерно в 11 раз крупнее башни ОКО из комплекса Москва-Сити, которая является одним из самых высоких небоскребов в Европе.

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