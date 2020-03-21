Черная завеса дыма: в Подмосковье полыхает складское помещение
В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Возгоранию был присвоен третий ранг.
© Видео: pisarev.pro_real_property, instagram © Фото: pisarev.pro_real_property, instagram
В подмосковном Дмитрове полыхает складское помещение завода гибкой упаковки. Огнем уже охвачено более 80% здания.
По данным пресс-службы регионального главка МЧС, возгорание произошло в поселке Каналстрой.
«В здании рухнула кровля», - говорится в сообщении.
По данным экстренных служб, горит складское помещение размером 300 на 200 метров. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Возгоранию был присвоен третий ранг.