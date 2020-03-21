Черная завеса дыма: в Подмосковье полыхает складское помещение

По данным экстренных служб, горит складское помещение размером 300 на 200 метров. В настоящее время информации о пострадавших не поступало. Возгоранию был присвоен третий ранг.

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