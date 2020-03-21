«Удаленка» с пользой: радио «Звезда» порадует слушателей подборкой лучших программ

Радио «Звезда» подготовило для московских слушателей, которых перевели на удаленный режим работы, подборку лучших программ, в числе которых - «Исторические заметки» и «100 событий, которые изменили Россию».

Уже с понедельника, 23 марта, эти передачи будут звучать с 11 утра до 17 вечера. Кроме этого, каждые полчаса в эфире радио «Звезда» можно будет услышать главные новости, а вечером - премьеры аудиокниг.

Так, на этой неделе после 20:00 прозвучит «Белая гвардия» Михаила Булгакова и роман Александра Дюма «Учитель фехтования» о судьбе офицеров-декабристов. В Москве радио «Звезда» вещает на частоте 95,6 FM.