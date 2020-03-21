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Настоящая мужская дружба: Шойгу рассказал об общих увлечениях с Лавровым

Игорь Балдин
09:35 21.03.2020
Сергей Шойгу знает Лаврова давно, еще когда нынешний глава Минобороны возглавлял МЧС, им многократно приходилось работать вместе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Сегодня, 21 марта, глава МИД России Сергей Лавров отмечает 70-летие. Юбиляр принимает поздравления от коллег, друзей и родственников.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу считает Лаврова настоящим защитником интересов России.

«Он является высочайшим профессионалом. Человеком, посмотрев на которого один раз, можно сказать, что таким должен быть настоящий дипломат.», - отметил он.

Сергей Шойгу знает Лаврова давно, еще когда нынешний глава Минобороны возглавлял МЧС, им многократно приходилось работать вместе. Шойгу рассказал, что у них с Лавровым много общего, поэтому они и стали настоящими друзьями.

 «Мы оба любим природу, мы оба любим путешествовать, мы оба любим разного рода стихи и каламбуры», - рассказал Шойгу.

По его словам, когда были заседания правительства Шойгу и Лавров обменивались эпиграммами, как на коллег, так и друг на друга. Друзья часто встречаются на спортивной площадке. Министры часто вместе отдыхают.

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