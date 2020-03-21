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Любит футбол, играет на гитаре, пишет стихи: Сергею Лаврову исполнилось 70 лет

Игорь Балдин
09:06 21.03.2020
Если перечислять все увлечения Лаврова, то материала хватит на фильм. Он страстно болеет за «Спартак» и неплохо разбирается в музыке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МИД России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отмечает 70-летний юбилей. На своем посту он находится уже 16 лет. Его достижения и авторитет среди мировых политиков знают даже те, кто не очень внимательно следит за внешнеполитическими событиями.

Лавров любит экстрим, не политический, а самый настоящий. Каждое лето на две недели уходит отдыхать с палаткой в Алтайский лес. Но даже там, как рассказывает его близкий друг Лаврова профессор МГИМО Юрий Кобаладзе, бурный поток международной жизни не дает министру покоя.

«Я в то время брал большой чемодан со спутниковой связью. Потом появились компактные средства, но все-таки министр был на связи с министерством», - вспоминает Кобаладзе.

Сергей Шойгу знает Лаврова давно, еще когда нынешний глава Минобороны возглавлял МЧС, они не раз работали вместе в Югославии и Ираке. В них много общего, оттого они и стали настоящими друзьями.

 «Мы оба любим природу, мы оба любим путешествовать, мы оба любим разного рода стихи и каламбуры. Когда заседания правительства были, мы обменивались разного рода эпиграммами, как на коллег, так и друг на друга. Ну еще мы встречаемся довольно часто на спортивной площадке. Вместе занимаемся спортом, отдыхаем», - сказал Шойгу.

Если перечислять все увлечения Лаврова, то материала хватит на фильм. Он любит футбол - страстно болеет за «Спартак», неплохо разбирается в музыке, играет на гитаре и пишет собственные стихи и песни.

«Невероятно остроумный. И так по-свойски общаться с ним одно удовольствие. Я как чиновника его вижу только на экране телевизора, где он, владеющий языками, отвечает всем, потом его знаменитые сакральные фразы, от которых угорало все население, весь мир», - рассказывает друг Лаврова заслуженный артист РФ Николай Расторгуев.

Журналисты всегда знают - ответ Лаврова будет ярким, а после долгих съемок он выйдет к ним в футболке и джинсах и спросит, как прошел день.

Есть такая примета, шутят дипломаты, что в ЕС рукопожатие Лаврова помогает стать президентом. Британский лидер Борис Джонсон, австрийский Себастьян Курц - раньше работали в МИД, с ними у нашего министра иностранных дел были хорошие отношения.

«Он является высочайшим профессионалом. Человеком, посмотрев на которого один раз, можно сказать, что таким должен быть настоящий дипломат, таким должен быть настоящий защитник интересов своей страны», - рассказал Шойгу.

«Лавров сегодня один из самых известных министров в мире, один из самых уважаемых министров. Я это точно знаю, знаю, как рвутся к нему навстречу коллеги из иностранных стран», - заявила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

«Я со многими министрами общался, все они перед встречей с Лавровым напрягаются. Вот я вам объясню почему. Потому что Сергей Викторович знает те проблемы, по которым он ведет переговоры досконально. Ему не нужно смотреть и справочные материалы», - отметил заместитель генерального секретаря ООН Сергей  Орджоникидзе.

Лавров учился в МГИМО, где он кроме английского и французского языков штудировал только появившийся на кафедре сенегальский. Позже нынешний глава МИД сделал все для того, чтобы будущие дипломаты изучали как можно больше языков. В итоге сейчас гимн МГИМО, много лет назад написанный министром, исполняют на 53 языках.

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