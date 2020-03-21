«Нервничаем и плачем»: застрявшая в Индии россиянка о ситуации с карантином

Застрявших за рубежом россиян эвакуируют за три дня. В первую очередь, речь идет о четырех странах, которые закрыли свои границы или ограничили авиасообщение из-за вспышки коронавируса: Испании, Черногории, Португалии и Молдавии.

Всего Росавиация утвердила список из 30 государств, откуда срочно будут забирать россиян. В настоящее время МИД РФ составляет списки всех, кого нужно эвакуировать, в том числе - отдыхающих из Индии.

«Мы не знаем, как быть тут. У нас кончились деньги. Мы не рассчитывали на такой большой, длительный полет и отпуск. Поэтому просто ждем, сидим тихо, нервничаем, плачем», - рассказала российская туристка Ирина Бархатова.

В Ростуризме отметили, что большинство туристов все-таки возвращается из-за рубежа планово по обратным билетам. В организации также напомнили, что сейчас лететь на отдых за рубеж не стоит, поскольку вместо отеля можно попасть в карантин.