СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
Сообщается, что ракеты не долетели до эксклюзивной экономической зоны Японии, однако Токио уже заявил официальный протест.
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КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом заявили южнокорейские информагентства, ссылаясь на государственный комитет начальников штабов.
Сообщается, что снаряды пролетели около 300 километров и упали в воду. В связи с этим, Токио заявил официальный протест. Данные ракетные испытания Пхеньяна уже третьи с начала марте. По данным Yonhap, ракеты не долетели до эксклюзивной экономической зоны Японии.
В ООН, в свою очередь, все северокорейские пуски назвали нарушениями резолюций Совета безопасности и попытками дестабилизировать ситуацию в регионе.