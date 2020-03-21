СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом заявили южнокорейские информагентства, ссылаясь на государственный комитет начальников штабов.

Сообщается, что снаряды пролетели около 300 километров и упали в воду. В связи с этим, Токио заявил официальный протест. Данные ракетные испытания Пхеньяна уже третьи с начала марте. По данным Yonhap, ракеты не долетели до эксклюзивной экономической зоны Японии.

В ООН, в свою очередь, все северокорейские пуски назвали нарушениями резолюций Совета безопасности и попытками дестабилизировать ситуацию в регионе.