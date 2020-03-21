Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Александра Арсентьева
07:54 21.03.2020
При этом предложенная инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны каждый год обязаны проводить работодатели.
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также заработных плат работникам предприятий всех форм собственности.

По мнению Миронова, на фоне ситуации с коронавирусом и падения цены нефти, данная мера поможет поддержать платежеспособный спрос, что сказалось на курсе рубля.

Он отметил, что запланированная на 2020 год индексация зарплат у бюджетников все равно должна быть проведена. При этом предложенная Мироновым инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны каждый год обязаны проводить работодатели.

Парламентарий выразил уверенность, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

«Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств», - приводит слова Миронова «Российская газета».

Также политик заявил о необходимости обсудить величину индексации и порядок ее проведения с правительством, Государственной думой и Совфедом.

«Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», - отметил парламентарий.

Миронов добавил, что импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. Также инфляция может затронуть отечественную продукцию, которая произведена из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано 234 73 случая заражения заболеванием, 104 тысячи выявлены в Европе. Жертвами коронавирусной инфекции стали 9840 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата21.03.2020, 05:12
Российские военные ЦПВС помогли духовенству Сирии восстановить разрушенную мечеть
Дата21.03.2020, 08:11
FIFA опубликовала официальный фильм о ЧМ-2018 в России
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:17 Вопросы истории
Слитки для английской королевы: как русское золото попало в Великобританию
09:07 Спорт
Видео
Президент Сербии осудил покинувшего карантин форварда «Реала»
09:06 В стране и мире
Видео
Любит футбол, играет на гитаре, пишет стихи: Сергею Лаврову исполнилось 70 лет
08:45 В стране и мире
Видео
«Нервничаем и плачем»: застрявшая в Индии россиянка о ситуации с карантином
08:37 В стране и мире
Видео
СМИ: КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Видео
Армия против коронавируса: военная техника заполнила улицы Парижа
Видео
«Киберкоронавирус»: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Кардиолог посоветовал заменить ртутные термометры на электронные
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.