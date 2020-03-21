В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать зарплаты и пенсии

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий, а также заработных плат работникам предприятий всех форм собственности.

По мнению Миронова, на фоне ситуации с коронавирусом и падения цены нефти, данная мера поможет поддержать платежеспособный спрос, что сказалось на курсе рубля.

Он отметил, что запланированная на 2020 год индексация зарплат у бюджетников все равно должна быть проведена. При этом предложенная Мироновым инициатива не отменяет повышения всех остальных зарплат на величину инфляции, которое обязаны каждый год обязаны проводить работодатели.

Парламентарий выразил уверенность, что это не приведет к критической нагрузке на бюджет.

«Не секрет, что дешевый рубль облегчает государству выполнение его обязательств», - приводит слова Миронова «Российская газета».

Также политик заявил о необходимости обсудить величину индексации и порядок ее проведения с правительством, Государственной думой и Совфедом.

«Чем скорее мы начнем эту работу, тем лучше», - отметил парламентарий.

Миронов добавил, что импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35%. Также инфляция может затронуть отечественную продукцию, которая произведена из зарубежных комплектующих и материалов, включая продовольственные товары.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано 234 73 случая заражения заболеванием, 104 тысячи выявлены в Европе. Жертвами коронавирусной инфекции стали 9840 человек.