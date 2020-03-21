NYT: западные санкции укрепили российскую экономику и подготовили ее к кризису

Введенные западными государствами санкции против Москвы укрепили экономику России и сделали ее более стрессоустойчивой.

«Именно санкции и ответные шаги Российской Федерации подготовили Кремль к событиям этого месяца - глобальному вывиху мировой экономики на фоне пандемии коронавирусной инфекции и войны цен, уже обрушившей стоимость нефти и доходы, которыми РФ рассчитывала покрыть свои социальные издержки», - говорится в материале газеты The New York Times.

Издание поясняет, что бизнес и российское руководство приспособились к изоляции, и это дало им возможность быть готовыми к нынешним обстоятельствам.

«Далекая от краха Россия вступает в кризис с большими финансовыми резервами: ее крупные компании почти свободны от долгов, а сама она практически самодостаточна в плане сельского хозяйства», - сообщает автор статьи.

При этом в материале отмечается, что падение цен на нефть нанесло ущерб российской экономике: за неделю национальная валюта подешевела примерно на 20%.

The New York Times отмечает, что экономику России из-за коронавируса ждет серьезный удар. Пандемия вынудит многие компании перевести сотрудников на работу из дома. При этом на этапе восстановления, по мнению автора, Кремль сможет задействовать накопленные резервы, и РФ не придется бороться за финансирование на рынках капитала для того, чтобы стимулировать экономику.