СМИ: около 3 млн предпринимателей в России из-за коронавируса могут прекратить работу

Почти три миллиона российских предпринимателей из-за распространения коронавируса могут прекратить свою деятельность.

«Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», - сообщила РБК президент Торгово- промышленной палаты Елена Дыбова.

Она отметила, что в настоящее время важно сохранить основную часть бизнеса.

Согласно опросу ТПП, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при уменьшении спроса сможет продержаться на плаву еще один квартал.

Напомним, вспышка корнавируса произошла в декабре 2019 года в Китае. Всего в стране заболели более 80 тысяч человек, в результате заболевания скончались около 3,5 тысяч людей.