Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 234 тысячи человек

Число заболевших коронавирусом мире превысило 234 тысячи человек, скончались почти 10 тысяч. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Двадцатого марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал о 210 тысячах зараженных.

Таким образом, в мире за сутки коронавирусной инфекцией заболели 24 тысяч человек, умерли свыше 1 тысячи.

По последним сведениям, в мире зафиксировано 234 73 случая заражения заболеванием. 104 тысячи выявлены в Европе. Жертвами коронавируса стали 9840 человек.

Вспышка заболевания произошла в декабре прошлого года в китайском Ухане. Всего в стране заболели свыше 80 тысяч человек, выздоровели 88%, в результате заболевания скончались около 3,5 тысяч людей.