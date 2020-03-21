Циклон нарушил электроснабжение 15 населенных пунктов на Сахалине

По Сахалину прошел мощный циклон, нарушивший электроснабжение в 15 населённых пунктах на территории пяти районов острова.

В девяти из них полностью отсутствует электроэнергия, в остальных снабжение было прервано частично. Работы по восстановлению нормального функционирования сетей ведутся силами 9 бригад, состоящих из 17 человек и 8 единиц техники.

До наступления лучших погодных условий движение любого транспорта, кроме дежурной техники, на участке дороги «Огоньки - Невельск» перекрыто. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области на официальном сайте.

МЧС рекомендует учитывать закрытие дороги при планировании маршрутов.