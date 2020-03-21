ЦИК представила макет бюллетеня для голосования за поправки в Конституцию

В Центральной избирательной комиссии показали макет для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Как сообщили в ЦИКе, процедура всероссийского голосования за поправки будет проведена с учетом рекомендаций эпидемиологов.

Во время онлайн-конференции в Центризбиркоме показали, как будет выглядеть сам бюллетень, где предстоит сделать соответствующую отметку.

В нем содержится всего один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию»? И два варианта ответа на него: «Да» или «Нет». По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, на голосовании в наличии будут две формы бюллетеней: одна - для участков с электронными урнами, другая - для обычного голосования. На документе напечатают текст на двух и более языках, в зависимости от субъекта Федерации.

Названная предварительной дата самого всенародного голосования пока остается неизменной - 22 апреля.