Угроза коронавирусу: в США угнали фургон с туалетной бумагой

В американском штате Северная Каролина был угнан фургон, полный туалетной бумаги. Внутри кузова находилось более восьми тысяч килограммов товара.

Пропажа транспортного средства была обнаружена в среду, 18 марта. Сотрудники полиции выследили фуру и затормозили ее на федеральной трассе. Среди украденного груза оказались также бумажные полотенца и аналогичная продукция, спрос на которую в последнее время резко подскочил из-за угрозы распространения коронавируса.

Угнал фургон сам водитель, занимавшийся доставкой товара. Об этом сообщает Fox News. Преступление, несмотря на его специфичность, не вызвало удивления - туалетная бумага в США сейчас находится в дефиците.

К примеру, в городе Ньюпорт штата Орегона спасательной службе начали поступать звонки местных жителей из-за закончившейся туалетной бумаги. Правоохранительные органы обратились к людям с просьбой прекратить звонить в 911 по такому поводу и назвали альтернативы сверхпопулярному товару.