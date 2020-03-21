В Париже закрыты набережные Сены из-за карантина

В Париже с середины пятницы, 20 марта, на все выходные закрыли набережные у реки Сены, Марсово поле и эспланаду Дома Инвалидов. Все перечисленные места являются популярными среди горожан местами для прогулок.

Проходить по закрытым территориям французской столицы позволят лишь жителям, живущим рядом с живописными местами, работникам, трудящимся в расположенным там организациях, и курьерам.

В полиции города заявили, что местное население слишком беспечно относится к рекомендациям по безопасности в связи с распространяющимся вирусом. От прогулок их не останавливают ни призывы проявить сознательность, ни контроль со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщил канал BFM TV, ссылаясь на пресс-службу префектуры полиции.

С 17 марта президентом страны по всей территории Франции были введены строгие ограничения на передвижения на 15 дней. Множество предприятий сейчас закрыто, работают лишь аптеки, продуктовые магазины, парикмахерские и банки. Французы могут выходить из дома лишь в случае необходимости, подтверждать которую необходимо с помощью полицейского бланка. Нарушение режима несет за собой штраф в 32 евро, который вскоре собираются повысить до 135 евро.

В стране официально зарегистрированы почти 11 тысяч заражений инфекцией COVID-19.