Из-за теплой погоды в Москве раньше времени проснулись бабочки
Насекомых заметили сотрудники ГПБУ «Мосприрода» в Измайловском и Терлецком лесопарках.
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На востоке Москвы в природоохранных зонах Измайловского и Терлецкого лесопарка замечены первые бабочки.
Насекомые пробудились от «зимней спячки» раньше времени, так как на улице установилась стабильная теплая температура выше климатической нормы.
Как отметили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, из «спячки» вышли крапивницы и лимонницы. То есть не те насекомые, которые еще вылупятся из куколок, а именно те, чей зимний сон нарушила хорошая погода.
Вскоре москвичи увидят еще и бабочек павлиний глаз. Скорее всего они полетят в апреле-мае.