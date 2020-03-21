Из-за теплой погоды в Москве раньше времени проснулись бабочки

На востоке Москвы в природоохранных зонах Измайловского и Терлецкого лесопарка замечены первые бабочки.

Насекомые пробудились от «зимней спячки» раньше времени, так как на улице установилась стабильная теплая температура выше климатической нормы.

Как отметили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды, из «спячки» вышли крапивницы и лимонницы. То есть не те насекомые, которые еще вылупятся из куколок, а именно те, чей зимний сон нарушила хорошая погода.

Вскоре москвичи увидят еще и бабочек павлиний глаз. Скорее всего они полетят в апреле-мае.