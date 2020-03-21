«С больной головы на здоровую»: Госдеп обвинил Москву в распространении фейков о коронавирусе

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что меры, которые предпринимают в США для борьбы с коронавирусом, дискредитирует неверная информация, которая якобы распространяется по Сети из России, Китая и Ирана. По словам Помпео, Вашингтон уже связался с властями трех стран и потребовал прекратить подобные кампании.

Власти США утверждают, что тысячи аккаунтов, связанных с Россией, скоординированно размещают в соцсетях ложную информацию, намеренно подрывая глобальные усилия по борьбе с эпидемией. Авторы блогов также якобы продвигают информацию о том, что за вспышкой COVID-19 в мире стоит американское правительство. А это наносит удар по репутации страны.

Комментируя заявление Помпео, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные обвинения «намеренным вбросом». А член Совета Федерации Алексей Пушков призвал госсекретаря США «не валить с больной головы на здоровую». Сенатор пояснил в своем Twitter, что если в США сейчас много тысяч зараженных коронавирусом и еще больше недовольных, это просмотр американских властей, а никак не вина России.