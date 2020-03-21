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На базе «КАМАЗа»: Росгвардия получила от Ростеха уникальный комплекс связи

Валентина Пескова
03:44 21.03.2020
Партия модернизированных аппаратных связи изготовлена на базе полноприводного автомобиля высокой проходимости с современным телекоммуникационным оборудованием.
На базе «КАМАЗа»: Росгвардия получила от Ростеха уникальный комплекс связи
© Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Военнослужащие Росгвардии получили возможность устанавливать связь в самых труднодоступных местах. Это произошло благодаря модернизированным комплексным аппаратным связи, первую партию которых холдинг «Росэлектроника» от Ростеха предоставил войскам национальной гвардии Российской Федерации.

Аппаратная выполнена на базе полноприводного автомобиля с шасси высокой проходимости и современным телекоммуникационным оборудованием, который включает в себя комплекс устройств для организации спутниковых, радиорелейных, радио- и проводных каналов связи, в том числе GSM и LTE. Благодаря новинке должностные лица пункта управления смогут общаться с помощью автоматической телефонной связи, осуществлять видео-конференц-звонки, а также передавать данные как в секретном, так и в защищенном сегментах сети, при этом не теряя доступа к единому информационному пространству войск.

© Пресс-служба Госкорпорации Ростех

В качестве транспортной базы комплекса связи используется полноприводный «КАМАЗ». Преимуществами данной базы являются надежность в эксплуатации, высокие технико-экономические показатели, простота и ремонтопригодность конструкции. Автомобиль высокой проходимости может работать как в полевых условиях, так и на пересеченной местности.

Уникальную аппаратную уже занесли в реестр единственных поставщиков российского вооружения и военной техники. Комплекс разработан Рязанским радиозаводом (часть холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) во взаимодействии с Главным управлением связи Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

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