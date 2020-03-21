Президент Бразилии назвал коронавирус «небольшим гриппом»

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не видит в коронавирусе большой опасности. Болсонару объяснил, что, пережив ножевое ранение, теперь не боится пострадать от «небольшого гриппа». Он также сообщил, что с ним все в порядке и он, возможно, сдаст еще один тест на COVID-19, чтобы подтвердить это.

Так в пятницу, 19 марта, глава Бразилии отозвался по поводу слухов о своем инфицировании. Ранее уже поступала информация, что тест на коронавирус, сделанный Болсонару, отрицательный. Также президент добавил, что среди его семьи зараженных нет.

Упомянув в своем высказывании ранение ножом, бразильский лидер подразумевал события 6 сентября 2018 года. В этот день на президента было совершено покушение во время встречи с избирателями.

На прошедшей видеоконференции с представителями бизнеса, Болсонару сделал вывод о нецелесообразности ограничительных мер муниципальных властей в лице губернатора штата Рио-де-Жанейро Вильсона Витцеля. Глава государства заключил, что запрет проезда по автомагистралям и закрытие аэропорта не представляют необходимости и могут способствовать паническим настроениям среди населения. Кроме этого, Болсонару подчеркнул важность поддержания производства товаров первой необходимости, медикаментов и продуктов питания, передает Reuters.