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Россияне потратили 80 миллиардов рублей за неделю на стихийные покупки

Анна Берестовая
03:02 21.03.2020
Самый значительный рост трат был связан с закупкой бытовой техники и лекарств.
Россияне потратили 80 миллиардов рублей за неделю на стихийные покупки
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Расходы населения резко выросли в период с 7 по 13 марта. За указанное время объем покупок россиян увеличился на 8,4% по сравнению с началом месяца. При этом, 80,1 миллиарда рублей ушли на стихийные покупки.

Наиболее значительный рост трат произошел не в области продуктов и лекарств, а был связан с бытовой техникой. В мартовскую неделю он на четверть отличался от уровня января и февраля.

Как сообщили аналитики «СберДанных», в опубликованном пресс-релизе, подобная ситуация является уже замечавшейся ранее реакцией на снижение курса рубля. 

Кроме этого, заметный рост продемонстрировали закупки в аптеках. В рассматриваемое время на медицинские средства и сопутствующие товары было потрачено на 7,6% больше, чем в январе. А вот траты на авиабилеты и на отели, наоборот, снизились - на 33% и 27% соответственно.

Важно отметить, что, исходя из анализа банка, закупки туалетной бумаги и гречки, которые в один момент оказались на слуху, были не столь объемны, как могло бы показаться и лишь незначительно превысили уровень начала года. Но эксперты заметили, что в следующую отчетную неделю показатели в этой области могут измениться.

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