Учитель английского: в село под Челябинском преподавателя языка Шекспира привозят за деньги

В селе Писклово под Челябинском ждут «завоза» учителя английского. Своего преподавателя там нет, поэтому приходится организовывать трансфер педагога из соседнего села. При этом оплачивать проезд ценного учителя должны родители учеников, которые готовы оплачивать такую «доставку», лишь бы их дети владели языком Шекспира, The Bеatles и надписей на импортных коробках. Ценообразование, что называется, гибкое.

«Если возит учителя муж директора школы - он берет тысячу. А так - кто пятьсот, кто восемьсот. Мы вот хотим уточнить - почему с нас, родителей, собирают эти деньги? И это при том, что многие мамы и папы капиталами вовсе не обладают», - делится Лилия Агишева.

В отсутствии английского языка в селе виновата география, поясняет директор школы. Писклово - удаленное село на границе трех районов, работать там на постоянной основе никто не хочет. Традиция педагогического извоза насчитывает уже десять лет. Но если раньше всех все устраивало, то теперь нашлись недовольные.

«Есть конфликтные родители, компромиссов никаких мы не находим, и мало того - обвиняем руководство в сборе денег! », - говорит директор школы Людмила Алиханова.

При этом по закону изучение великого английского, как и любого другого иностранного языка, в рамках обязательной программы родителям не должно стоить ни копейки. Решать филолого-логистический ребус будет теперь прокуратура.

«В настоящее время в прокуратуре рассматривается обращение граждан о том, что руководство школы села Писклово предлагает им обеспечивать перевозку учителя английского языка, который проживает в другом населенном пункте. По данному факту в настоящее время проводится проверка. Если факты подтвердятся, по результатам проверки прокуратурой будут приняты меры по устранению нарушений закона и привлечения к ответственности виновных лиц», - говорит прокурор Еткульского района Сергей Парфенюк.

To be or not to be - «быть или не быть» английскому языку в Писклово решит теперь местное управление ГИБДД. Управление образования уже направило туда запрос, поинтересовавшись, нельзя ли привозить учителя на работу на школьном автобусе.