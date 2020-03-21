Путин поручил Шойгу оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина дал указания о создании авиационной группировки для помощи Итальянской республике в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главного военного ведомства Российской Федерации.

«По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», - говорится в пресс-релизе Минобороны РФ.

Оперативная доставка специалистов и оборудования будет организована с завтрашнего дня, 22 марта.