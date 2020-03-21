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Обнаружен новый симптом коронавируса

Ирина Егорова
22:50 21.03.2020
Первым признаком заражения инфекцией, по мнению британских врачей, является полная или частичная потеря обоняния.
Обнаружен новый симптом коронавируса
© Фото: Markiian Lyseiko Keystone Press Agency Globallookpress

Люди с COVID-19 могут перестать чувствовать вкус еды или различать запахи, считают эксперты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT ). Новое открытие может помочь определить наличие заболевания у пациентов, которые переносят его бессимптомно.

«Есть факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 развилась аносмия/гипосмия (полное или частичное потеря обоняния - прим. ред)», - говорится в заявлении

В Южной Корее, например, данный симптом обнаружен у 30% пациентов с положительным тестированием.

Эксперты советуют при обнаружении у себя данных симптомов самоизолироваться минимум на семь дней. По мнению некоторых ученых, все симптомы должны проявить себя в течение 10 дней, поэтому карантин длительностью в 14 дней обоснован. 

На этой неделе российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, что значительно ускорит появление вакцины. Также специалисты смогут изучить возможные мутации вируса. 

Произошедшая в конце прошлого года в Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем в 140 государствах и была признана ВОЗ пандемией. По последней информации, в мире заразились более 230 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 306 случаев заболевания.

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