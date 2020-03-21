Обнаружен новый симптом коронавируса

Люди с COVID-19 могут перестать чувствовать вкус еды или различать запахи, считают эксперты Британской ассоциации оториноларингологии (ENT ). Новое открытие может помочь определить наличие заболевания у пациентов, которые переносят его бессимптомно.

«Есть факты из Южной Кореи, Китая и Италии о том, что у значительного числа пациентов с доказанной инфекцией COVID-19 развилась аносмия/гипосмия (полное или частичное потеря обоняния - прим. ред)», - говорится в заявлении.

В Южной Корее, например, данный симптом обнаружен у 30% пациентов с положительным тестированием.

Эксперты советуют при обнаружении у себя данных симптомов самоизолироваться минимум на семь дней. По мнению некоторых ученых, все симптомы должны проявить себя в течение 10 дней, поэтому карантин длительностью в 14 дней обоснован.

На этой неделе российским ученым удалось полностью расшифровать геном коронавируса, что значительно ускорит появление вакцины. Также специалисты смогут изучить возможные мутации вируса.

Произошедшая в конце прошлого года в Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем в 140 государствах и была признана ВОЗ пандемией. По последней информации, в мире заразились более 230 тысяч человек, почти 10 тысяч скончались. На сегодняшний день в РФ зарегистрировано 306 случаев заболевания.