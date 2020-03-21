В Росавиации сообщили о сроках возвращения россиян из-за рубежа

Из-за отмены авиарейсов в разных странах тысячи россиян не могут вернуться домой. МИД РФ совместно с Росавиацией и Ростуризмом прорабатывают схему вывоза наших соотечественников из Марокко.

«Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны», - сказано в сообщении Росавиации.

В Марокко, которое закрыло границы по приказу короля закрыли границы, находится около 400 россиян.

В течение трех дней россиян самолетами эвакуируют из Египта, Испании, Венгрии Молдавии, Португалии, Кипра.

Уточняется, что накануне из стран, где сложилась самая сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории - российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек.

«23 марта планируются следующие вывозные рейсы: «Аэрофлот» - шесть рейсов из Будапешта, один рейс из Каира, два рейса из Кишинева, два рейса из Лиссабона, два рейса из Ларнаки. «Сибирь» - один рейс из Тенерифе», - сообщил руководитель межведомственной рабочей группы по координации вывоза россиян из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом, глава Росавиации Александр Нерадько.

Также прорабатываются варианты возвращения наших соотечественников из Южной Америки.

Все прибывшие россияне по прилету пройдут обязательный двухнедельный карантин. Всего в мире заразились инфекцией свыше 288 тысяч человек, при этом вылечились - 93 617, умерли — 11 949. В России на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев заражения коронавирусом.