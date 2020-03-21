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ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии

Ирина Егорова
22:04 21.03.2020
Подразделения российской военной полиции провели патрулирования по маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.
ВКС РФ и военная полиция провели патрулирования в Сирии
© Фото: Минобороны России

 В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2416 гуманитарных акций. Медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации медицинская помощь оказана 132 598 жителям Сирии», -сообщил руководитель российского ЦПВС в САР контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам, пилоты армейской авиации осуществили воздушный патруль по маршрутам: аэродром Метрас - Ханик - Фаукани  - Айн-Иса - Мазараат - Бир-Хамид - аэродром Квайрес - аэродром Метрас.

Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в провинциях Алеппо и Хасеке.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано четыре обстрела: в провинциях Хама и Латакия со стороны позиций террористических организаций «Джебхат-ан-Нусра»* и «Исламская партия Туркестана»*.

Также свою работу продолжает специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. В ЦПВС в очередной раз призвали незаконные вооруженные формирования отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.  

«Джебхат-ан-Нусра»*, «Исламская партия Туркестана»* - запрещенные в РФ террористические организации.

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