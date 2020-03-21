В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало столичные бассейны, фитнес-центры и аквапарки не принимать посетителей с 21 марта.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта Москвы с массовым посещением людей с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей до особого распоряжения», - говорится в сообщении ведомства.

Меры распространяются как на государственные организации, так и на частные.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве обязало городские бассейны, фитнес-центры и аквапарки не принимать посетителей с 21 марта 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что решение было принято на основе постановления Главного государственного санитарного врача по Москве с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в столице, а также в связи с ростом заболеваемости.

В случае невыполнения Постановления будут применяться меры в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, с 21 марта также временно прекращаются занятия во всех спортивных, музыкальных, художественных школах и других учреждениях дополнительного образования. До 10 апреля музеи, концертные залы, библиотеки временно не принимают посетителей.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев заболевания, большинство из которых, 137 человек - в Москве. Выздоровело всего 16 человек, из них 13 граждан России, два гражданина КНР, один гражданин Италии.