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В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки

Ирина Егорова
21:07 21.03.2020
Поручение Роспотребнадзора вступает в силу с 21 марта и будет действовать до особого поручения.
В столице временно закрываются фитнес-клубы, бассейны и аквапарки
© Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Москве обязало столичные бассейны, фитнес-центры и аквапарки не принимать посетителей с 21 марта.

«Руководители бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других объектов физической культуры и спорта Москвы с массовым посещением людей с 21 марта 2020 года обязаны прекратить допуск посетителей до особого распоряжения», - говорится в сообщении ведомства.

 Меры распространяются как на государственные организации, так и на частные.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве обязало городские бассейны, фитнес-центры и аквапарки не принимать посетителей с 21 марта 2020 года, сообщает пресс-служба ведомства

Уточняется, что решение было принято на основе постановления Главного государственного санитарного врача по Москве с учетом осложнения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в столице, а также в связи с ростом заболеваемости.

В случае невыполнения Постановления будут применяться меры  в соответствии с Кодексом  Российской Федерации об административных  правонарушениях.

Кроме того, с 21 марта также временно прекращаются  занятия во всех спортивных, музыкальных, художественных школах и других учреждениях дополнительного образования. До 10 апреля музеи, концертные залы, библиотеки временно не принимают посетителей.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 306 случаев заболевания, большинство из которых, 137 человек - в Москве. Выздоровело всего 16 человек, из них 13 граждан России, два гражданина КНР, один гражданин Италии.

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