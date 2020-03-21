Загруженность метро в Москве снизилась на треть из-за коронавируса

В Москве значительно снизился пассажиропоток общественного транспорта. В метро и МЦК за период со 2 по 19 марта число поездок снизилось на 30%. Среди школьников и студентов это цифра еще значительнее и равна 60%. При этом, количество самого транспорта остается прежним, что делает вагоны в метро и на центральном кольце свободнее.

Поездок на наземном городском транспорте стало меньше на 24%. Еще на 10% сократилось использование такси и каршеринга. Жители столицы стали на 15% реже вызывать такси до аэропортов, офисов «Яндекса» и Сбербанка и «Москвы-сити». Зато чаще в сервисах начали заказывать машины до торговых центров. Эту информацию предоставляет департамент транспорта Москвы в своем паблике в соцсети.

Незадолго до этого Дептранс столицы сообщил, что в текущем году раньше срока откроются пункты проката велосипедов. Система «Велобайк» заработает с 10 апреля. Таким образом городские службы хотят дополнительно снизить количество перемещений на общественном транспорте, в связи с угрозой коронавируса.