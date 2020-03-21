Повторный анализ на коронавирус подтвердился у главного инфекциониста Ставрополья

Первый случай заражения коронавирусом в Ставрополье повторно подтвердился. Заболевшей является главный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова.

«Результаты повторного теста – положительные», - сообщил губернатор края Владимир Владимиров в Instagram.

Уточняется, что она находится в краевой инфекционной больнице, в полностью изолированном боксе. Ее состояние удовлетворительное.

В настоящее время врачи проверили 500 человек, которые контактировали с женщиной: у 11 нашли подозрение на коронавирус.

Вернувшись из-за границы Ирина Санникова не ушла на карантин, ходила на работу в Минздрав и читала лекции в Ставропольском медуниверситете. Полиция в отношении Санниковой ведет проверку по двум статьям: «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Однако во врачебном сообществе обещали разобраться с инцидентом и попросили не заводить уголовных дел.