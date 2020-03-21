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Опубликованы первые кадры с места крушения частного вертолета в НАО

Ирина Егорова
21:36 21.03.2020
Воздушное судно Bell 206 разбилось 21 марта вечером. На борту находились два человека. Пилот погиб.
Опубликованы первые кадры с места крушения частного вертолета в НАО
© Фото: МЧС РФ

МЧС РФ опубликовало первую фотографию с места крушения частного самолета. На снимке видно, что обломки раскиданы по снегу, воздушное судно как бы развалилось на части. На месте работают спасатели.

Напомним, что частный вертолет Bell 206 потерпел крушение 21 марта вблизи мыса Константиновский. Воздушное судно вылетело из города Нарьян-Мар на метеостанцию «Северное ОГМС» Росгидрометцентра в 10.05. В назначенное время к месту назначения вертолет не прибыл. После чего спасатели региональной поисково-спасательной базы отправились на поиски на вертолете Ми-8, сообщили в Росавиации. 

На борту находилось два человека, в результате крушения погиб пилот воздушного судна. Пострадавшая женщина помещена в реанимационное отделение Ненецкой больницы. Причина трагедии устанавливается, сообщили «Звезде» в МЧС.

По факту крушения частного вертолета в Ненецком автономном округе следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело.

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