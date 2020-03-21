Россия направит в Италию средства борьбы с COVID-19 и специалистов

Россия и Италия обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые в обеих странах меры по противодействию распространению инфекции. В ходе телефонного звонка Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте договорились о тесном взаимодействии в борьбе с инфекцией.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь. В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "КАМАЗа" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов», - передает пресс-служба Кремля.

Уточняется, что поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил РФ, уточняет РИА Новости.

Владимир Путин в свою очередь выразил поддержку руководству и народу Италии в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой, сложившейся в республике. Конте выразил благодарность за те шаги поддержки, предпринимаемых Россией.

В настоящее время в Италии зарегистрировано более 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки число умерших от коронавируса побило суточный рекорд и составило 793 человека. Всего от пневмонии, вызванной новым вирусом, скончались почти пять тысяч человек. Всего в мире заражено более 240 тысяч человек. В России - 306 пациентов с диагнозом коронавирус.