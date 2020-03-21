Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с 34 британскими спутниками

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и второй партией из 34 космических аппаратов OneWeb успешно стартовала 21 марта с космодрома Байконур, сообщается на сайте Роскосмоса. Это второй запуск аппаратов OneWeb с космодрома Байконур.

Разделение разгонного блока и третьей ступени ракеты прошло в штатном режиме через 562 секунды после старта. Ожидается, что до 23.51 британские спутники OneWeb будут отделяться группами по два спутника на первом этапе и затем по четыре.

Сегодняшний запуск спутников приурочен к 55-летию первого в истории человечества выхода в открытый космос, выполненного Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года. В частности, специально к запуску разработали эмблему. На ней виден человек в скафандре на фоне Земли, восхода, звездного неба и космического корабля.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» создана в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и является модификацией «Союза-2». У «Союза-2.1б» по отношению к предыдущей версии выше точность выведения, устойчивость и управляемость, увеличена масса полезной нагрузки.